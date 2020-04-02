لماذا يضغط برشلونة لبيع راكيتيتش ؟

هاي كورة_ أكدت صحيفة الماركا المدريدية إن برشلونة سيضغط بقوة لبيع لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

راكيتيش عقده ينتهي في حزيران/يونيو 2021 ويريد النادي بيعه كي لايرحل مجانا مقابل 20 مليون يورو أو حتى التوصل لصفقة تبادلية مع أي من الأندية الراغبة في ضم اللاعب الدولي الكرواتي خاصة وإنه ليس مفضلا لدى المدرب سيتين.

راكيتيتش مراقب من الميلان وإشبيلية وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وإنتر …فكيف سيرحل عن الفريق الكتالوني ؟