لمجابهة كورونا.. طوارئ انتقالي حضرموت تدشن فرق ترصد وبائي

قررت اللجنة الصحية المنبثقة عن لجنة الطوارىء في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، تشكيل فرق للترصد والتوعية والتثقيف الصحي، لمكافحة وباء كورونا.

وقررت، خلال اجتماعها، صباح اليوم السبت، تطورات الموقف الصحي في المحافظة، توزيع الملصقات التوعوية، وبث إذاعي في المحال والساحات العامة .

وتوافق الحاضرون على انعقاد اللجنة بشكل دائم، وإنشاء غرفة عمليات مرتبطة بعمليات مكتب الصحة.

وناقشت اللجنة التصورات العملية للمساهمة في جهود التصدي للجائحة والاحتياجات الضرورية لتنفيذ تلك النشاطات .

وسجلت مديرية الشحر، في محافظة حضرموت، أمس الجمعة، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.