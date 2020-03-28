لمجابهة كورونا مكتب اوقاف حضرموت يعلق تجمع صوفي سنوي



عدن تايم –رعد الريمي

كشف مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء محافظة حضرموت، مراد صبيح، بمنشور على صفحته بموقع فيسبوك رصدها محرر عدن تايم أشار إلى تعليق زيارة سنوية تنظمه جماعة الصوفية لقبر نبي الله هود .

وقال صبيح انه بموجب اجتماع نظم في مدينة تريم حضرة الإمام عبدالرحمن المشهور مع القائمين على الزيارات والدخلات بشعب النبي هود من مناصب مقامات السلف الصالح فقد تم اتخاذ قرار بعدم إقامة الزيارة إلى شعب النبي هود لهذا العام ١٤٤١هجري

وأرجع مدير عام مكتب الأوقاف منع الزيارة لكونها تصب في صالح الإجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة فايروس كورونا وان المنع يصب في صالح سلامة الأرواح ومساندة لقرارات الدولة في حظر الاجتماعات العامه.

وتحرص جماعة الصوفية وأنصارها في شهر شعبان من كل عام، على زيارة قبر نبي الله هود عليه السلام في مديرية السوم بمحافظة حضرموت كتقليد سنوي.

وعادة ما تشهد الزيارة توافد مواطنون من جنسيات مختلفة عربية ودول شرق آسيا لحضور الزيارة والفعاليات التابعة للزيارة.