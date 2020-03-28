المشهد اليمني

لمخالفتهم قرار الحظر …..إعتقالات واسعة في الشيخ عثمان

29 مارس، 2020
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المشهد اليمني

افادت مصادر محلية ان قوات القطاع الثامن حزام امني بالشيخ عثمان نفذت مداهمة للاسواق بالمديرية مساء الامس .

واضافت المصادر انه تم تنفيذ حملة واسعة على المطاعم واسواق القات وتم حجز المخالفين وعددهم اربعة.

ولفتت بالقول انه تم اخذ منهم تعهدات في شرطة الشيخ عثمان بعدم البيع من بعد الساعة ١٠ وتم الافراج عنهم.

واشارت المصادر ان قائد القطاع نزل الى اسواق القات والقاء القبض على بائع القات وايداعهم في الحجز واخذ منهم تعهدات ثم افرج عنهم.

واختتمت المصادر قولها بان الحملة مستمرة في بقية الاسواق .

وتوعد قائد القطاع الى ان الحظر سوف يستمر ويحظر البيع خلاله .

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إعتقالات الحظر الشيخ عثمان في قرار لمخالفتهم واسعة

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