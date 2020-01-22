لملس يلتقي اللجنة التحضيرية إحياء أربعينية الشهيد السامحي ويشيد بأدواره ومآثره البطولية

استقبل الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في مقر الأمانة العامة، أسرة الشهيد سالم عوض الساحمي وأعضاء اللجنة التحضيرية لإحياء اربعينته.

وفي اللقاء أشاد لملس بأدوار الشهيد الساحمي قائد المقاومة الجنوبية بمديرية أحور، وماقدمه من مآثر بطولية في الثورة التحريرية الجنوبية والدفاع عن الجنوب الذي افتداه بأغلى مايملك دفاعا عنه.

وأكد لملس تقدير قيادة الانتقالي لتضحيات الشهيد الساحمي وكافة شهداء الجنوب وحرصها على إيلاء أسر الشهداء الرعاية والاهتمام.

بدوره أعرب الشيخ أحمد سعيد الساحمي عن تقدير أسرة الشهيد البالغ لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة في الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي لما أبدته من مشاعر طيبة تجاه أسرة الشهيد المقاوم سالم الساحمي.

واستعرضت اللجنة التحضيرية لتأبين الشهيد الساحمي آخر الاستعداد والتحضير التي أنجزتها لإقامة حفل التأبين والمتمثلة في إعداد وإصدار الكتاب الخاص عن سيرة وحياة الشهيد ومسيرته النضالية الطويلة.

وخلال اللقاء استمع لملس إلى شرحٍ وافٍ عن الوضع المتردي جدا في مديرية أحور في مجال الخدمات والتهميش والحرمان التي تعيشه منذ سنوات طويلة، وأبرز الصعوبات التي تواجهها المقاومة الجنوبية في المديرية.

الجدير ذكره أن البطل سالم عوض الساحمي استشهد أثناء تصديه بمعية أبطال مقاومة أحور لجحافل المليشيات الإخوانية عند محاولة اقتحامها لعاصمة المديرية في الخامس من شهر ديسمبر من العام الماضي 2019م.