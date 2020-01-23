لملس يلتقي لجنة تحرير الأسرى بعدن

التقى أمين عام الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد لملس صباح اليوم الأربعاء بلجنة تحرير الأسرى ممثلة برئيس اللجنة الشيخ / ناصر النميري والرئيس الفخري لهيئة الوفاق الجنوبي الجنوبي عميد الأسرى الجنوبيين أحمد عمر العبادي المرقشي.

وخلال اللقاء اطلع رؤساء لجنة تحرير الأسرى بعدن أحمد لملس على آخر التطورات والمستجدات والوقفة أمام مقر التحالف العربي في عدن.

كما حثوا الأمين العام لمتابعة التحالف الذي وعد خلال 72 ساعة بكشف مصير الأسير محمد أحمد حسين الفيضي (أبو سام).

ومن جهته وجه لملس اللجنة بالاستمرار في عملها الوطني والإنساني.