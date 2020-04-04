لمواجهة كورونا.. الانتقالي يدشن حملة النظافة المجتمعية في الشيخ عثمان

برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي وبالتنيسق مع صندوق النظافة،دشُن صباح اليوم السبت حملة النظافة الشاملة في مرحلتها الثانية بمديرية الشيخ عثمان،بحضور نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي للعاصمة عدن الدكتور/عصام عبده علي،ورئيس القيادة المحلية للإنتقالي مديرية الشيخ عثمان العميد رياض درويش وعدداً من قيادات الإنتقالي في المديرية.

وتعتبر مبادرة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي دعا إليها في المرحلة الأولى جميع محبي عدن للمشاركة، أول مبادرة لتنظيف المديريات من مخلفات الأمطار والنزول الميداني في حملات النظافة التطوعية والمجتمعية من أجل إعادة الرونق الجمالي ومنع انتشار الأوبئة في العاصمة الجنوبية عدن.

وقال نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي للعاصمة عدن الدكتور/عصام عبده علي:” اليوم المرحلة الثانية في النظافة الشاملة التي يقوم بها المجلس الإنتقالي الجنوبي على مستوى العاصمة عدن، المرحلة الأولى كانت في كريتر/خورمكسر/المعلا/التواهي،واليوم في مديرية الشيخ عثمان/دارسعد/المنصورة/البريقا.

وأضاف : الغرض من هذه الحملة هو توعية الناس في أهمية نظافة شوارعهم وايضاً تنظيف الشوارع من تأثيرات المناخية في الأونة الأخيرة،ومن أجل الوقاية من خطر فايروس كورونا وعملية ثقافية للمواطنين في أهمية النظافة وإعادة الطابع الجمالي و رونقها الزاهي المشرق لمدينتنا الحبيبة عدن.

و دعا نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي للعاصمة عدن الدكتور/عصام عبده علي:” ندعوا جميع أهالي ومحبي مدينة عدن الى المشاركة معنا من أجل مدينة نظيفة بلا نفايات.

وأكد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي لمديرية الشيخ عثمان العميد رياض درويش:” على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتكاتف يداً بيد لبناء الوطن الجنوبي وإستعادة مدينتنا التي مازالت جميلة في أعيننا،ونحن أبناء هذه المدينة نبذل مجهودنا من أجل و إعادة البسمة للمواطنين في تغيب بعض المسؤولي عن مهامهم الرئيسية واتمنى أن نتكاتف جنباً الى جنب حتى نعيد الحياة لمدينة العاصمة الجنوبية عدن بمناظرها الجميلة التي عرفها الجميع عبر التاريخ.

والجدير ذكره أنه ستستمر حملة النظافة المجتمعية التطوعية الى يوم غدٍ الأحد الموافق 5 إبريل 2020م في تمام الساعة الثامنة صباحاً لإستكمال نظافة المديرية وأحيائها الشعبية.