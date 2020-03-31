لمواجهة "كورونا".. محافظ حضرموت يعلن حظر تجوال جزئي في المحافظة ابتداءً من الخميس القادم

أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني فرض حظر التجوال في المحافظة ابتداءً من فجر الخميس القادم ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونص القرار الذي أعلنه البحسني اليوم على فرض حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى محافظة حضرموت ابتداءً من يوم الخميس 202/4/2 اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً الى الساعة الرابعة فجراً من يوم الجمعة.

ووفقاً للقرار فستعلن السلطات في المحافظة لاحقاً ما إذا كان هذا الحظر سيستمر لعدة أيام أو أسابيع قادمة.

وتضمن القرار تكليف القيادات العسكرية والأمنية في الوادي والساحل بوضع خطة مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بشأن تنفيذ القرار.

واستثنى قرار الحظر الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.

ودعت السلطة المحلية المواطنين إلى الإلتزام التام بقرار الحظر الذي يهدف لحمايتهم من جائحة وباء فيروس كورونا التي تهدّد حياتهم.