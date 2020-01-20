لن يبدأ الشمال طريقه لاستعادة وطنيته ووحدته الاجتماعية إلا بهذا الأمر

قال سكرتير الرئيس الراحل علي عبدالله صالح أن الشمال لن يبدا طريقه لاستعادة وطنيته ووحدته الاجتماعية إلا حين يعترف أن الجمهورية اليمنية قد انتهت.

وأضاف نبيل الصوفي بالقول: ‏لن يبدأ الشمال طريقه لاستعادة وطنيته ووحدته الاجتماعية ومحاربة الحوثي كنقيض لكل ذلك الا حين يعترف ان الجمهورية اليمنية انتهت وواجبهم الان واولا وبدون أي ضمانات استعادة مناطقهم من التوحش الجاهل والطائفي اللعين.

واختتم بقوله: الشرعية انهت الجمهورية اليمنية، اما الحوثي فهو الشر الذي نشأ بعد ذلك.