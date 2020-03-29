لن يعود أي معتمر الى اليمن

اوضح معالي وزير الاوقاف والارشاد احمد عطية في تصريح خاص ل كريتر سكاي عن حقيقة عودة المعتمرين الى اليمن.

وقال الوزير عطية لن يعود يعود اي احد من المنافذ لكونها مغلقة .

وتابع قائلا نحن تحدثنا في تصريح سابق عدد المعتمرين العالقين في المملكة لا يتجاوز 150 معتمرا .

واشار لم ولن يعود أي معتمر يمني إلا بعد استكمال اجراءات الفحص والحجر الصحي .

واختتم بالقول هناك مزايدات اعلامية وفبركات كاذبة تهدف للإساءة لنا في الوزارة ونأمل عدم الالتفات لما تروجه تلك الأقلام والنوايا التي ماعادت تخفى على أحد .