كريتر سكاي

لهذا السبب..إستياء عارم من عاقل بالدرين في عدن

7 مايو، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

عبر مواطني حي الدرين بمديرية المنصورة العاصمة عدن عن امتعاضهم الشديد من عاقل الحي شهاب.

وقال المواطنون في افادات خاصة لكريتر سكاي أن عاقل الحارة يحرض المواطنين على مصادرة سيارات الكهرباء.

وتابعوا بالقول حيث قام بتحريض مواطنون على مصادرة سيارة نوع هيلوكوس واحتجازها لمدة خمسة أيام قبل ان يتدخل المامور تحت ضغط شعبي بالافراج عن السيارة.

واشاروا  ان عاقل الحي يمارس التحريض تحت وطأة مدير شرطة الدرين ومدير بحثها الجنائي. 

وطالبوا الاهالي المجلس الانتقالي الجنوبي بالضغط على عاقل الحارة بالتوقف عن التحريض اتجاه موظفي المؤسسة العامة للكهرباء عدن.

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