عدن تايم

لهذا السبب فقدت اليمن حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة !

14 يناير، 2020
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‏كشف تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، عن قيمة المبالغ التي تسبب في فقدان اليمن لحق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأوضحت الصحيفة أن اليمن فقد صوته في الأمم المتحدة بسبب 319 ألف دولار

ولفتت إلى أن إجمالي المبالغ على لبنان تصل إلى 918 ألفاً و16 دولاراً، وجزر القمر نحو 886 ألف دولار سنوياً، والصومال مليون و452 ألفاً

ونوهت إلى أن المادة 19 نصت على أنه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عليها”

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