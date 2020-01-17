.. لهذا السبب نرفض تصريحات وكيل محافظة عدن بتخفيض الاسعار

رفض محلات أفران الروتي التعليمات التي اصدرها وكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي.

وقال ملاك الافران في تصريحات ل كريتر سكاي ردا على قرار المحافظ كيف يريد تخفيض الاسعار واسعار المواد غالية.

وتابع مالك محل حلب لبيع الروتي في مديرية الشيخ عثمان ل كريتر سكاي نقول للوكيل محمد نصر شاذلي الكيس الدقيق ارتفع 1500 ريال على سعره السابق.

واشار الشيء الاخر الخميرة الخاصة بالروتي ارتفع على كرتون3 الف ريال اي بنسبة 70% .

وواصل اخر بالقول نحن نخاطب مكتب الصناعة والتجارة عدن ووكيل عدن محمد شاذلي عليكم تخفيض اسعار الدقيق والخميرة ونحن على استعداد لتخفيض الاسعار.

الجدير بالذكر ان اسعار الروتي ارتفع مطلع الاسبوع الماضي حيث يباع القرص الواحد ب25 ريال اي 4 اقراص ب100 ريال.