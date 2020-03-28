لهذه الاسباب ستحدث كارثة وسينتشر وباء الكورونا في عدن

دق عضو بلجنة استلام الحجر الصحي بعدن ناقوس الخطر منذرا بحدوث كارثة وشيكة.

وقال الدكتور زكريا:في طريقي من مديرية البريقة ذهابا صباحا وايابا مساء يوميا بالرغم من التحذيرات المتواصلة بعدم التجمع ومؤشرات قرب انفجار الوضع الوبائي في مدينة عدن.

واضاف: لاحظت مؤشرات الترحيب واللا مبالاة بخطورة الوضع وعدم التقيد بالارشادات والنصائح المستخلصة من خبرات ونكبات الشعوب المستهترة بحياة العامة واليكم ملاحظتي الخصها لكم على النحو الاتي :

– التجمعات في كل مكان تقريبا في الاسواق والمطاعم والمنتزهات ..

– الاستمرار في الاكل داخل المطاعم وعدم اتباع الارشادات .

واختتم:لا توجد جهات امنية وليس لديهم برتكول رسمي من السلطات في كيفية التعامل مع المخالفين كل ما ذكر يؤكد وينبي عن قرب حدوث الكارثة بل ان لا محالة ولا مفر من حدوثها وانتشار الوباء بشكل جاد سريع ومريع وما سيترتب عليه من الخسائر البشرية في ظل ضعف المنظومة الصحية وامكانيات السلطات والظروف المعيشية الصعبة لمعظم سكان عدن لقد افزعني المنظر و اتمنى ان اكون مخطئ بتصوراتي ..واؤمن بان الله على كل شيئ قدير اطالب بالاستنفار بدق ناقوس الخطر وفرض سياسات وقائية اكثر صرامة كحضر التجول القسري وتنفيذها بقوة واشراك كل الجهات الامنية في تنفيذها وتطبيق العقوبات اتمنى لكم العافية والصحة .