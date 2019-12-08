لواء حماية المنشآت يتسلم مهام تأمين أكبر صرح طبي بـعدن

تسلم لواء حماية المنشآت الحكومية التابع لألوية الدعم والإسناد اليوم الأحد مهام تأمين أكبر صرح طبي في العاصمة عدن.

وبحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم والعميد أحمد مهدي بن عفيف قائد لواء حماية المنشآت الحكومية تسلم اللواء مهام تأمين مستشفى الجمهورية العام النموذجي بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن.

وجرت مراسم التسليم في جو من المحبة والتفاهم وبكل يسر وسلاسة وبحضور فاعل من إدارة مستشفى الجمهورية العام النموذجي.

وانتشرت في بوابة ومداخل مستشفى الجمهورية العام النموذجي قوة من لواء حماية المنشآت الحكومية لبدء عملية تأمين وحماية المستشفى. وعقب التسليم والانتشار طاف وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم وقائد لواء حماية المنشآت الحكومية العميد أحمد مهدي بن عفيف على أقسام المستشفى.

وتفقد باعوم وبن عفيف سير العمل في المستشفى، وأكدا على ضرورة النهوض بالعمل بالمستشفى بما يلبي الطموحات ويقدم خدمات للمواطنين.

واستمع وزير الصحة وقائد لواء حماية المنشآت الحكومية من إدارة مستشفى الجمهورية لشرح مفصل عن آلية العمل والعراقيل في الجانب الأمني التي واجهتهم خلال الفترة الماضية. وأشار بن عفيف إلى أن لواء حماية المنشآت الحكومية سيعمل على تجاوز تلك العراقيل وتأمين مستشفى الجمهورية العام النموذجي بما يسهم في استمرارية العمل فيه، نظرا لما يمثله هذا الصرح الطبي الكبير من أهمية لخدمة المواطنين في عدن ومختلف المحافظات.

وأكد بن عفيف أن لواء حماية المنشآت الحكومية لن يتوانى عن تأمين المرافق والمؤسسات ذات الأهمية ومنها المرافق الطبية والتي تعد من أهم المرافق لكونها تتصل بحياة المواطنين.

وقدم قائد لواء حماية المنشآت الحكومية شكره لقيادة قوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من دعم للواء لإتمام مهامه في تأمين وحماية المرافق الحكومية.

وخص بن عفيف شكره لقائد قوات التحالف العربي في عدن العميد مجاهد العتيبي وكذا القائد السابق العميد راشد الغفلي الذي كان له دورا بارزا في دعم وتأسيس لواء حماية المنشآت الحكومية.

بدوره قدم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم شكره لقيادة ومنتسبي لواء حماية المنشآت الحكومية على الدور الذي يقومون به لتأمين وحماية المؤسسات والمرافق في مختلف المناطق.

ولفت أن تسليم مهام تأمين مستشفى الجمهورية بعدن للواء حماية المنشآت يعد من أولويات عمل وزارة الصحة لتنظيم شؤون العمل في المستشفى والحفاظ على مرافقه.

الجدير بالذكر أن لواء حماية المنشآت الحكومية يتولى تأمين أكثر من 45 مرفق ومؤسسة حكومية في العاصمة عدن ومحافظة لحج حيث ساهم في استقرار الأوضاع واستمرارية عمل تلك المرافق لخدمة المواطنين.