لوتارو مارتينيز يتحدث عن اهتمام برشلونة والتحدي مع يوفنتوس

نجم إنتر ميلان يفصح عن مشاعره حيال عرض برشلونة والمنافسة مع يوفنتوس

فريق عمل يوروسبورت عربية

أفصح لوتارو مارتينيز -مهاجم إنتر ميلان- عن مشاعره حيال الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة، كما تحدث عن أهمية ارتداء قميص المنتخب الوطني الأرجنتيني، وكشف أهداف النيراتزوري هذا الموسم.

قال لوتارو: “ما أقدمه مع إنتر سيفيدني للعب مع المنتخب، مدرب الأرجنتين يثق بي وقد اتصل بي أكثر من مرة، وهذا مهم”.

أضاف ابن الـ22 عاما:”لدينا في المنتخب ميسي وأغويرو، حياتهما المهنية رائعة ولا تصدق، آمل أن أتمكن من تحقيق ما حققاه”.

أما عن الموقف مع إنتر فيقول: “لقد فشلنا في التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لكن لا تزال لدينا أهداف مهمة، نحقق نتائج جيدة في الدوري الإيطالي وقد حققنا تقدما في كأس إيطاليا أيضًا”.

ويضيف: “تغيرت الكثير من الأشياء بوصول كونتي، إنه يعيش المباراة بطريقة مختلفة، منذ اليوم الأول أقنع اللاعبين وجميع الأشخاص في النادي بتقديم أفضل ما لديهم، والنتائج التي تتحقق شاهد”.

وتطرق لوتارو إلى صعوبات التكيف مع الحياة في أوروبا، “كان علي التأقلم مع ثقافة جديدة وحياة أخرى ولغة أخرى، الآن أستمتع باللحظة ولقد نموت كثيرا مع هذا المدرب”.

عن الشراكة مع روميلو لوكاكو “إنه يساعدني كثيرا، لوكاكو مهم داخل الملعب وخارجه، وهو شخص جيد جدا، أنا سعيد بالتعرف عليه”.

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لم يخف لوتارو احترامه ليوفنتوس، الخصم الرئيسي على الاسكوديتو، فيقول: “يلعبون كرة قدم جيدة للغاية ولديهم لاعبون مهمين، نحن نريد أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الأهداف التي حددناها، والدوري الإيطالي من بينها”.

في نهاية المقابلة الصحيفة ناقش لوتارو الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة، فقال: “أنا أقاتل من أجل قميص إنتر، وأنا سعيد جدا هنا والناس يحبونني، إن كانت هناك شائعات تربطني ببرشلونة فهذا يعني أنني أقوم بعمل جيد، ويجب أن أستمر”.

وختم:” أنا هادئ تماما وسعيد للغاية ومرتاح في إنتر”.

سجل لوتارو 15 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، ويمتد عقده مع النيراتزوري حتى 2023.