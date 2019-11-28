لوقوفه مع الانتقالي .. الخضر لصور يقيل عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن

أقال رئيس جامعة عدن الخضر لصور عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية الدكتور ” عبدالله محسن” وذلك على خلفية تنظيمه مؤلتمر اقتصادي هو الأول من نوعه حول مستقبل مدينة عدن .

وبحسب مصادر في كلية الاقتصاد ان ضعوط كبيرة تم ممارستها على عميد الكلية عبدالله محسن لإجبارة على الغاء المؤتمر العلمي، ولكنه رفض كل تلك الضغوط، وهو ما تسبب في صدور قرارا بإقالته .ويأتي قرار اقالة عميد كلية الاقتصاد قبل ثلاث ايام من تنظيم المؤتمر الاقتصادي لمدينة عدن، والذي من المقرر ان يبدء اعماله يوم 2 ديسمبر 2019 .

مراقبون اعتبروا قرار الاقالة مخالفة واضحة وصريحة لإتفاق الرياض واعبتروا ان رئيس الجامعة الخضر لصور لم يستوعب بعد شراكة الانتقالي في ادارة مؤسسات الدولة كون عميد كلية الاقتصاد ” عبدالله محسن ” يعد احد الكوادر الجنوبية والمحسوبة على الانتقالي .