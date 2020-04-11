أخبار نادي برشلونة

لويس سواريز : هذا النجم أعبده في كرة القدم وهو قدوتي

11 أبريل، 2020
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سواريز


كشف النجم الأوروجوايانى لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عن مثله الأعلى فى كرة القدم، من خلال فيديو قام نجم البارسا بتسجيله لقدوته، عبر موقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام”. 

ذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أن سواريز، يأخذ النجم الأرجنتيني السابق جابرييل باتيستوتا، مثل أعلى فى كرة القدم، لذلك قام النجم الأوروجوايانى، بتسجيل فيديو خصيصا، واعترف فيه بأنه معبوده فى كرة القدم. 

قال نجم البارسا، فى هذا الفيديو،:” أود أن أخبرك أنك كنت معبودًا لى منذ أن كنت صبيا، من الناحية الرياضية، كنت أعظم شيء رأيته، بجودة رهيبة، وقوة رائعة وقدرة على تسجيل أهداف من جميع الألوان، حاولت تقليدك منذ أن كنت صبيا ولهذا أنا معجب بك كثيرا، بالنسبة لي أنت معبود، أود أن أكون قادرا على مقابلتك والتحدث عن كرة القدم عندما ينتهي كل هذا الوقت السيئ”. 

ورد باتيستوتا على فيديو سواريز قائلا:” هل قال أنه حاول تقليدى؟ عملت بشكل جيد للغاية! دائما ما يخبرني أنني كنت معبوده، ولكن في الأعلى دعوته لتناول شواء وهو لا يريد أن يأتي، سيكون هناك وقت للانضمام إلى لويس”. 

ويتعافى سواريز حاليا، من الإصابة التى خضع على أثرها جراحة فى الركبة، فى شهر يناير الماضى، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة فى المباريات، حال استئناف الليجا.  

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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