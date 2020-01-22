أخبار نادي برشلونة

لويس سواريز يبدأ عملية التأهيل

22 يناير، 2020
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لويس سواريز يبدأ عملية التأهيل

سبورت 360- أنهى الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها الأسبوع الماضي في ركبته.

وتعرض لويس سواريز لإصابة خطيرة في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ليجري على إثرها عملية جراحية في الركبة.

وقالت المؤشرات أن لويس سواريز سوف يغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن أربعة أشهر بسبب مشاكل في الركبة، الأمر الذي يضعه في خطر الغياب عن ما تبقى من الموسم.

لويس سواريز يغيب عن برشلونة فترة طويلة

والتقطت الكاميرات لويس سواريز وهو داخل غرفة التأهيل بمقر تدريبات برشلونة في أول أيام التأهيل والعلاج الطبيعي.

وستستغرق عملية تأهيل لويس سواريز حوالي 3 أشهر من الآن حتى يقوم بالتدرب منفرداً قبل الانضمام للتدريبات الجماعية والمشاركة مع برشلونة في المباريات.

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