أخبار نادي برشلونة

لويس سواريز يتكلم العربية بطلاقة!

6 ديسمبر، 2019
0
لويس سواريز يتكلم العربية بطلاقة!

سواريز يتحدث العربية ويضحك!

فريق عمل يوروسبورت عربية

06 ديسمبر 2019

بعد أن اعلن الزميل في قنوات “بي ان سبورت” اشرف بن اياد عبر انستغرام عن مقابلة مع نجم برشلونة والمنتخب الاوروغوياني لويس سواريز، علّق زوجة اللاعب الاسباني سيسك فابريغاس، اللبنانية دانييلا سمعان على هذه الصورة طالبة من بن اياد تعليم اللاعب بعض الكلمات العربية.

وقالت سمعان: “علمه بعض الكلمات العربية اثناء المقابلة يا اشرف”.

ليرد سواريز باللغة العربية على سمعان قائلاً: “شكراً، اعرف العربية، لا تقلقي هههه”.

وفي ما يلي الصورة

الوسوم
العربية بطلاقة سواريز لويس يتكلم

مقالات ذات صلة

Photo of قبل مباراة برشلونة القادمة .. تاريخ مواجهات البرسا أمام ريال مايوركا

قبل مباراة برشلونة القادمة .. تاريخ مواجهات البرسا أمام ريال مايوركا

6 ديسمبر، 2019
Photo of آرسنال يتدحرج وهازارد يغيب وسواريز يفسر كلمات ميسي

آرسنال يتدحرج وهازارد يغيب وسواريز يفسر كلمات ميسي

6 ديسمبر، 2019
Photo of سواريز يتحدث عن عودة نيمار وانسجام جريزمان مع برشلونة

سواريز يتحدث عن عودة نيمار وانسجام جريزمان مع برشلونة

6 ديسمبر، 2019
Photo of نائب رئيس برشلونة يطلب ود ريال مدريد في الكلاسيكو القادم

نائب رئيس برشلونة يطلب ود ريال مدريد في الكلاسيكو القادم

6 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق