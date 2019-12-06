لويس سواريز يتكلم العربية بطلاقة!

سواريز يتحدث العربية ويضحك!

فريق عمل يوروسبورت عربية

بعد أن اعلن الزميل في قنوات “بي ان سبورت” اشرف بن اياد عبر انستغرام عن مقابلة مع نجم برشلونة والمنتخب الاوروغوياني لويس سواريز، علّق زوجة اللاعب الاسباني سيسك فابريغاس، اللبنانية دانييلا سمعان على هذه الصورة طالبة من بن اياد تعليم اللاعب بعض الكلمات العربية.

وقالت سمعان: “علمه بعض الكلمات العربية اثناء المقابلة يا اشرف”.

ليرد سواريز باللغة العربية على سمعان قائلاً: “شكراً، اعرف العربية، لا تقلقي هههه”.

وفي ما يلي الصورة