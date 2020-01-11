لويس سواريز يخضع لعملية جراحية و”نكسة” في برشلونة

ضربة قوية لبرشلونة..

فريق عمل يوروسبورت عربية

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي عبر الإنترنت، عن خضوع لاعبه الأوروغوياني لويس سواريز لعملية في الركبة.

بينما قالت وسائل إعلام مُقرّبة من النادي إن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

وسيخضع سواريز إلى عملية جراحية الأحد على مستوى الركبة اليمنى تحت إشراف طبيب النادي رامون كوجات، إذ تم تشخيصه بإصابة في الغضروف المفصلي الخارجي.

من المفترض أن يصدر النادي بيانًا جديدًا بعد إجراء العملية لتزويد وسائل الإعلام بمستجدات حالة اللاعب الطبية.

سيبقى سواريز (32 عامًا) خارج تشكيلة برشلونة إلى حين مباراة ثمن نهائي كأس الملك يوم 12 فبراير القادم إذا ما غاب 4 أسابيع.

في حالة الغياب 6 أسابيع، فإنه لن يلحق ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي في ملعب سان باولو يوم 25 فبراير.

وظهر سواريز ممُسكًا بركبته اثناء العمليات الإحمائية في موقعة الديربي يوم السبت الماضي أمام إسبانيول، وشكا عديد المرات من وجود ألم بحسب تقارير إسبانية.

وسيكون المدرب أرنستو فالفيردي في حيرة من أمرة خلال مدة غياب اللاعب نظرًا لما يمثله من أهمية للفريق بإحرازه 11 هدفًا بالليغا.

الخيار الأقرب للمدرب الباسكي هو بإشراك أنطوان غريزمان في قلب الهجوم بديلًا لسواريز، بينما يدفع بأنسو فاتي في الرواق الأيسر، يقابله ميسي في اليمين.

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