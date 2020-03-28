لويس سواريز يزف أخبارًا سعيدة لبرشلونة

خبر جيد وسط تلك الحالة الصعبة التي تمر بها كرة القدم في العالم

أعلن لويس سواريز نجم هجوم برشلونة تعافيه التام من إصابته، مؤكدًا أنه بدأ يُمارس الجري بالفعل وجاهز تمامًا للتواجد مع زملائه في التدريبات الجماعية حين استئناف النشاط الكروي.

وتعيش كرة القدم في العالم أجمع تقريبًا حالة جمود بسبب الإجراءات الدولية الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد استغل سواريز ذلك التوقف للتعافي من إصابته وخوض مرحلة تأهيل تمهيدًا للبدء في التدريبات العادية.

البريميرليج بوابة جودين للرحيل عن إنتر

سواريز تحدث للقناة العاشرة في أوروجواي مؤكدًا أن عملية شفائه تتم بشكل مذهل، مضيفًا “تعافيت بطريقة رائعة، لقد بدأت الجري بالفعل وسأكون مع الفريق في التدريبات حين يُستأنف الدوري الإسباني”.

لاعب ليفربول السابق تبرع للأسر الفقيرة في أوروجواي بـ500 سلة غذائية، وقد تحدث عن هذا قائلًا “إنه أقل ما يُمكن تقديمه للناس التي في أمس الحاجة للمساعدة الآن في ظل حربها مع فيروس كورونا”.

المهاجم صاحب الـ33 عامًا قال في تصريحات أخرى لصحيفة ريفيري “الناس الآن ليسوا بحاجة لمتابعة كرة القدم، بل بحاجة للخروج إلى الشارع دون خوف”.

أضاف حول عدم عودته إلى بلاده “لم أفكر بالعودة إلى أوروجواي لأن أفضل شيء أفعله للعناية بالناس في أوروجواي هو البقاء في منزلي ببرشلونة. إن كان هناك حاجة لي، أكون فخورًا بالمساعدة عن بعد مثلما أفعل حاليًا”.

أتم “أفكر بأطفالي وبالبقاء في المنزل لمنع الاحتكاك بالناس. علينا جميعًا تنفيذ تعليمات الحكومة بالبقاء في المنزل”.

يُشار إلى أن سواريز لعب مع البارسا 23 مباراة في الموسم الحالي سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 11، ويغيب عن الفريق منذ يناير الماضي بسبب إصابة في ركبته.