ليستر سيتى ينضم لصراع التعاقد مع كوتينيو



كشفت تقارير إسبانية عن دخول نادى ليستر سيتى الإنجليزى، قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونخ المعار من برشلونة الإسبانى، ف ى الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن ليستر سيتى سيكون المنافس الحقيقى لمانشستر يونايتد على خطف لاعب ليفربول السابق.



وينتظر النجم البرازيلي انتهاء الموسم الحالي بشكل رسمي من أجل انتهاء مسيرته في الإعارة مع بايرن ميونيخ، بعدما أعلن النادي البافاري أنه ليس عازما على تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب.



وأجمعت الصحف الإنجليزية بالأمس أن عودة كوتينيو لليفربول ليست مطروحة في الوقت الحالي، لكنه انتقال النجم البرازيلي لواحد من عملاقة الدوري الإنجليزي.



وطلب ليستر التعاقد مع كوتينيو بسبب علاقته المميزة بالمدرب برنادان رودجرز من أيام تواجدهما مع ليفربول سويا.



ويأمل ليستر أن يستكمل الموسم الحالي، حتى يبلغ دوري أبطال أوروبا مع تواجد الفريق في المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج قبل التوقف.







