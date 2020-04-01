أخبار نادي برشلونة

ليست كذبة إبريل…ميسي قد ينتقل قريبا إلى نيوكاسل ؟

1 أبريل، 2020
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ليست كذبة إبريل…ميسي قد ينتقل قريبا إلى نيوكاسل ؟

هاي كورة_ مع الأنباء التي تخرج حول إقتراب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة السعودية العربية من شراء نيوكاسل الإنجليزي مقابل 350 مليون جنيه استرليني فأن أسهم النادي بدأت في الإرتفاع في البورصة.

هناك صورر ظهرت لمشجعين للنادي يكتبون فيه باللغة العربية مع صورة يحلمون فيها بشراء ميسي وراموس وكيليان مبابي.

بالطبع كل الأمور متاحة ولكن نيوكاسل سيكون قوة هائلة في الدوري الإنجليزي نظرا لتاريخه وجماهيريته وربما نرى سيتي آخر في الدوري الإنجليزي ولكن مع قوانين اللعب النظيف فإنه سيكون من الصعب إبرام أربع خمس صفقات قوية ولكن المؤكد إن النادي لو تم شرائه من صدوق الإستثمارات السعودية سيتغير حاله تماما .


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