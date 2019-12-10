أخبار نادي برشلونة

ليفاندوفيسكي يقترب من التفوق على ميسي وحسم صراع هداف عام 2019

10 ديسمبر، 2019
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ليفاندوفيسكي يقترب من التفوق على ميسي وحسم صراع هداف عام 2019

موقع سبورت 360 – يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، صدارة هدافي أوروبا لعام 2019، مع الأندية والمنتخبات، متفوقاً على عدد كبير من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.

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واحتل ليفاندوفيسكي المركز الثالث في قائمة هدافي العام الماضي 2018، خلف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وجاء ترتيب أفضل الهدافين لعام 2019 على النحو التالي:

1- البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ، 51 هدف في 55 مباراة.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، 49 هدف في 55 مباراة.

3- الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، 38 هدف في 45 مباراة.

4- الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، 38 هدف في 57 مباراة.

5- الكولومبي ألفريدو موريلوس لاعب رينجرز، 36 هدف في 51 مباراة.

6- الاستوني إيريك سورجا لاعب فلورا، 35 هدف في 35 مباراة.

7- السلوفيني أندرا سبورا لاعب سلوفان براتيسلافا، 35 هدف في 45 مباراة.

8- البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، 35 هدف في 46 مباراة.

9- الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، 35 هدف في 49 مباراة.

10- الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، 34 هدف في 43 مباراة.

11- الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، 24 هدف في 46 مباراة.

12- السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، 34 هدف في 57 مباراة.

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