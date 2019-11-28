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لينكوسين مضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية Lincocin
لينكوسين مضاد حيوي Lincocin من خلال موقع محتوي , ينتمي دواء لينكوسين إلى أدوية المضاد الحيوي التي تعالج الالتهابات البكتيرية من خلال تثبيط تكون البروتين داخل الخلية البكتيرية مما تقضي عليها .
المادة الفعالة : مادة لينكومايسين .
دواعي استخدام لينكوسين
- علاج العدوى البكتيرية التي تسببها البكتيريا العنقودية والعقدية وذات الرئة .
موانع استخدام لينكوسين
- لا يجب استخدام دواء لبنكوسين لمن لديهم فرط حساسية تجاه تركيبة العقار .
الاعراض الجانبية لدواء لبنكوسين
عند استخدام Lincocin مضاد حيوي ينتج عن استخدام العقار ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :
- الشعور بالغثيان .
- القيء .
- الإسهال وآلام في البطن .
- التهاب اللسان .
- ظهور التهابات بالفم .
- الحكة الجلدية .
- الوذمة الوعائية .
- ظهور طفح جلدي .
احتياطات استخدام لينكوسين
- لا توجد معلومات تثبت سلامة استخدام Lincocin للمرأة الحامل ومدى تأثير المادة الفعالة على الجنين ولذلك لا ينصح بتناول لينكوسين أثناء فترة الحمل إلا بعد استشارة الطبيب .
- تم إثبات وجود نسبة من المادة الفعالة مع حليب الأم أثناء فترة الرضاعة الطبيعية ولذلك لا ينصح بتناول لينكوسين مع الرضاعة الطبيعية إلا بعد استشارة الطبيب .
- لا يوصف دواء لينكوسين لعلاج البكتيريا موجبة الغرام .
- في حالة ظهور اعراض اسهال مستمرة يجب التوقف عن استخدام Lincocin .
- لمن لديهم تاريخ مرضي بالإصابة بالتهاب في القولون أو مشاكل في المعدة أو الأمعاء الحذر عند تناول العقار .
- لمن يعانون من أزمات الربو والحساسية الحذر عند تناول لينكوسين .
- يجب استشارة الطبيب قبل وصف دواء لينكوسين لمرضي الخلل في وظائف الكبد أو الكلي .
- يجب عمل فحوصات مستمرة لوظائف الكبد والكلى أثناء فترة العلاج .
- لا يجب استخدام حقن لينكوسين للأطفال حديثي الولادة أقل من شهر حيث إنه يحتوى على كحول بنزيلي .
التفاعل العقاري مع لينكوسين
لا يجب استخدام حقن لينكوسين مع الأدوية التالية :
- اريتروميسين .
- اتراكيوريوم .
- توبوكورارين .
- فيكيورونيوم .
جرعة حقن لينكوسين
- الجرعة الاعتيادية للبالغين : 600 مجم مرة في اليوم ويمكن مضاعفة الجرعة إلى مرتين في اليوم .
- للأطفال يتم تحديد الجرعة على حسب وزن الطفل بمعدل 10 ملجم لكل كيلوجرام من وزن الطفل مرة أو مرتين في اليوم على حسب ارشادات الطبيب .
سعر حقن لينكوسين
- أمبولات Lincocin بتركيز 300 مجم سعر العبوة 18 جنية مصري .
- أمبولات Lincocin بتركيز 600 مجم سعر العبوة 24 جنية مصري .
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