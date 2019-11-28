لينكوسين مضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية Lincocin

لينكوسين مضاد حيوي Lincocin من خلال موقع محتوي , ينتمي دواء لينكوسين إلى أدوية المضاد الحيوي التي تعالج الالتهابات البكتيرية من خلال تثبيط تكون البروتين داخل الخلية البكتيرية مما تقضي عليها .

المادة الفعالة : مادة لينكومايسين .

دواعي استخدام لينكوسين

علاج العدوى البكتيرية التي تسببها البكتيريا العنقودية والعقدية وذات الرئة .

موانع استخدام لينكوسين

لا يجب استخدام دواء لبنكوسين لمن لديهم فرط حساسية تجاه تركيبة العقار .

الاعراض الجانبية لدواء لبنكوسين

عند استخدام Lincocin مضاد حيوي ينتج عن استخدام العقار ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :

الشعور بالغثيان .

القيء .

الإسهال وآلام في البطن .

التهاب اللسان .

ظهور التهابات بالفم .

الحكة الجلدية .

الوذمة الوعائية .

ظهور طفح جلدي .

احتياطات استخدام لينكوسين

لا توجد معلومات تثبت سلامة استخدام Lincocin للمرأة الحامل ومدى تأثير المادة الفعالة على الجنين ولذلك لا ينصح بتناول لينكوسين أثناء فترة الحمل إلا بعد استشارة الطبيب .

تم إثبات وجود نسبة من المادة الفعالة مع حليب الأم أثناء فترة الرضاعة الطبيعية ولذلك لا ينصح بتناول لينكوسين مع الرضاعة الطبيعية إلا بعد استشارة الطبيب .

لا يوصف دواء لينكوسين لعلاج البكتيريا موجبة الغرام .

في حالة ظهور اعراض اسهال مستمرة يجب التوقف عن استخدام Lincocin .

لمن لديهم تاريخ مرضي بالإصابة بالتهاب في القولون أو مشاكل في المعدة أو الأمعاء الحذر عند تناول العقار .

لمن يعانون من أزمات الربو والحساسية الحذر عند تناول لينكوسين .

يجب استشارة الطبيب قبل وصف دواء لينكوسين لمرضي الخلل في وظائف الكبد أو الكلي .

يجب عمل فحوصات مستمرة لوظائف الكبد والكلى أثناء فترة العلاج .

لا يجب استخدام حقن لينكوسين للأطفال حديثي الولادة أقل من شهر حيث إنه يحتوى على كحول بنزيلي .

التفاعل العقاري مع لينكوسين

لا يجب استخدام حقن لينكوسين مع الأدوية التالية :

اريتروميسين .

اتراكيوريوم .

توبوكورارين .

فيكيورونيوم .

جرعة حقن لينكوسين

الجرعة الاعتيادية للبالغين : 600 مجم مرة في اليوم ويمكن مضاعفة الجرعة إلى مرتين في اليوم .

للأطفال يتم تحديد الجرعة على حسب وزن الطفل بمعدل 10 ملجم لكل كيلوجرام من وزن الطفل مرة أو مرتين في اليوم على حسب ارشادات الطبيب .

سعر حقن لينكوسين

أمبولات Lincocin بتركيز 300 مجم سعر العبوة 18 جنية مصري .

أمبولات Lincocin بتركيز 600 مجم سعر العبوة 24 جنية مصري .

موقع محتوي غير مسئول عن استخدام حقن لينكوسين بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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