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لينكوسين مضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية Lincocin

Photo of موقع محتوى موقع محتوى منذ 15 دقيقة
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لينكوسين مضاد حيوي Lincocin من خلال موقع محتوي , ينتمي دواء لينكوسين إلى أدوية المضاد الحيوي التي تعالج الالتهابات البكتيرية من خلال تثبيط تكون البروتين داخل الخلية البكتيرية مما تقضي عليها .

المادة الفعالة : مادة لينكومايسين .

دواعي استخدام لينكوسين

  • علاج العدوى البكتيرية التي تسببها البكتيريا العنقودية والعقدية وذات الرئة .

موانع استخدام لينكوسين

  • لا يجب استخدام دواء لبنكوسين لمن لديهم فرط حساسية تجاه تركيبة العقار .

الاعراض الجانبية لدواء لبنكوسين

عند استخدام Lincocin مضاد حيوي ينتج عن استخدام العقار ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :

  • الشعور بالغثيان .
  • القيء .
  • الإسهال وآلام في البطن .
  • التهاب اللسان .
  • ظهور التهابات بالفم .
  • الحكة الجلدية .
  • الوذمة الوعائية .
  • ظهور طفح جلدي .

احتياطات استخدام لينكوسين

  • لا توجد معلومات تثبت سلامة استخدام Lincocin للمرأة الحامل ومدى تأثير المادة الفعالة على الجنين ولذلك لا ينصح بتناول لينكوسين أثناء فترة الحمل إلا بعد استشارة الطبيب .
  • تم إثبات وجود نسبة من المادة الفعالة مع حليب الأم أثناء فترة الرضاعة الطبيعية ولذلك لا ينصح بتناول لينكوسين مع الرضاعة الطبيعية إلا بعد استشارة الطبيب .
  • لا يوصف دواء لينكوسين لعلاج البكتيريا موجبة الغرام .
  • في حالة ظهور اعراض اسهال مستمرة يجب التوقف عن استخدام Lincocin .
  • لمن لديهم تاريخ مرضي بالإصابة بالتهاب في القولون أو مشاكل في المعدة أو الأمعاء الحذر عند تناول العقار .
  • لمن يعانون من أزمات الربو والحساسية الحذر عند تناول لينكوسين .
  • يجب استشارة الطبيب قبل وصف دواء لينكوسين لمرضي الخلل في وظائف الكبد أو الكلي .
  • يجب عمل فحوصات مستمرة لوظائف الكبد والكلى أثناء فترة العلاج .
  • لا يجب استخدام حقن لينكوسين للأطفال حديثي الولادة أقل من شهر حيث إنه يحتوى على كحول بنزيلي .

التفاعل العقاري مع لينكوسين

لا يجب استخدام حقن لينكوسين مع الأدوية التالية :

  • اريتروميسين .
  • اتراكيوريوم .
  • توبوكورارين .
  • فيكيورونيوم .

جرعة حقن لينكوسين

  • الجرعة الاعتيادية للبالغين : 600 مجم مرة في اليوم  ويمكن مضاعفة الجرعة إلى مرتين في اليوم .
  • للأطفال يتم تحديد الجرعة على حسب وزن الطفل بمعدل 10 ملجم لكل كيلوجرام من وزن الطفل مرة أو مرتين في اليوم على حسب ارشادات الطبيب .

سعر حقن لينكوسين

  • أمبولات Lincocin بتركيز 300 مجم سعر العبوة 18 جنية مصري .
  • أمبولات Lincocin بتركيز 600 مجم سعر العبوة 24 جنية مصري .

موقع محتوي غير مسئول عن استخدام حقن لينكوسين بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

للاستفسار او السؤال عن الأدوية نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال عبر موقع محتوي .

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