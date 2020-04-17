اليمن العربي

مأرب .. إعتماد 150 مليون ريال لمساعدة المتضررين من السيول

17 أبريل، 2020
0

وجه محافظ مأرب، اللواء، سلطان العرادة، بإعتماد مبلغ 150 مليون ريال لمساعدة المتضررين جراء السيول التي شهدتها المدينة .

 

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس الأضرار التي خلفتها العواصف و السيول بمخيمات النازحين وبعض الاحياء السكنية مساء أمس الاربعاء وتسببت بوفاة خمسة اشخاص وجرح العشرات من النازحين.

 

ووجه بتقديم خمسة ملايين ريال لاسر الشهداء الخمسة ومبلغ 200 الف لكل جريح ودعم الاسر المشردة والاكثر تضررا، وكذا سرعة توفير المساعدات الغذائية والإيوائية وتأمين الخدمات العلاجية والطبية بالشكل المطلوب على مستوى كافة المخيمات.

 

ودعا المحافظ العرادة العاملين في الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين والمنظمات الدولية وشركاء العمل الانساني  بسرعة الاستجابة الطارئة لاغاثة وانقاذ الاسر المتضررة وتقديم كل وسائل العون واعادة تأهيل وترتيب المخيمات ومساعدة كافة المتضررين

# .
# الشهداء
# العواصف
# السيول
# الوحدة
# المدينة
# ريال
# العاملين
# مبلغ

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إعتماد السيول المتضررين ريال لمساعدة مأرب مليون من

إقرا أيضا

Photo of الحوثيون يعلقون عمل المنظمات الدولية في صنعاء بعد الاشتباه بـ3 إصابات كورونا

الحوثيون يعلقون عمل المنظمات الدولية في صنعاء بعد الاشتباه بـ3 إصابات كورونا

17 أبريل، 2020
Photo of اليوم.. اجتماع مرتقب بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية بمقر التحالف في عدن‎

اليوم.. اجتماع مرتقب بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية بمقر التحالف في عدن‎

17 أبريل، 2020
Photo of الحديدة.. مناقشة تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية

الحديدة.. مناقشة تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية

17 أبريل، 2020
Photo of المشتركة ترصد 55 خرقاً حوثياً جديداً بمناطق الحديدة

المشتركة ترصد 55 خرقاً حوثياً جديداً بمناطق الحديدة

17 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق