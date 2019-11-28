مأرب اليمنية.. ارتفاع حصيلة المواجهات بين مليشيات الإصلاح والقبائل إلى 100 قتيل وجريح

عدن24 ـ وكالات

كشفت مصادر طبية في مأرب اليمنية، اليوم الخميس، سقوط نحو 100 شخص بين قتيل وجريح جراء المعارك الدائرة بين مليشيا الإصلاح والقبائل في منطقة العرقين.

وقالت المصادر أن من تم ايصالهم إلى مستشفيات المحافظة يفوقون هذا العدد، مشيرة إلى أن 20 شخصا على الاقل قتلوا في هذه المعارك اغلبهم مدنيين.

وكان الاصلاح أعلن مقتل 3 من مجنديه وإصابة 14 آخرين، في حين سقط نحو 85 قتيلا وجريح في صفوف المدنيين بعضهم مسافرين كانوا يمرون بمركباتهم لحظة تفجر المواجهات، الأربعاء.

ورجحت المصادر ارتفاع هذه الحصيلة كونه لم يعرف بعد عدد الضحايا في صفوف القبائل التي تكتفي بعلاج جراحاها في مستشفيات ميدانية خشية الاعتقالات.

