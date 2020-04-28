مأرب تقول كلمتها من دعوة الانتقالي في عدن

اكدت السلطة المحلية بمحافظة مأرب والمكونات السياسية والشعبية بالمحافظة، رفضها لأي محاولة للمساس بالشرعية بأي شكل من الأشكال ووقوفها الكامل مع القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

واعتبرت في بيان لها إعلان المجلس الانتقالي خطوات تصعيدية مخالفة لاتفاق الرياض وتعيق عمل مؤسسات الدولة وتضاعف معاناة المواطنين.

واكد البيان على الحاجة الى تنفيذ سريع وفوري لاتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي برعاية المملكة العربية السعودية.

ودعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب والمكونات السياسية والشعبية كافة المكونات الوطنية إلى العمل بكل جد وإخلاص لخدمة الوطن والمواطن وتغليب المصلحة الوطنية والترفع عن الخلافات والمكايدات، وتسخير الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة والوقوف صفاً واحداً ضد الميليشيات الحوثية التي تمثل خطراً على الجميع، والتي لن تكف شرها وحروبها العبثية عن أي مكون أو جغرافيا خارج سيطرتها.