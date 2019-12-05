مأرب برس

مأرب  تنظم عرضاً كرنفالياً احتفاء باليوم العالمي للتطوع

5 ديسمبر، 2019
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شهدت مدينة مأرب ،اليوم ،عرضاً كرنفالياً شبابيا لفرق الكشافة والمرشدات الذي نظمه مكتب الشباب والرياضة التعاون مع مكتب التربية والتعليم احتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الـ 5 من ديسمبر.

وشمل العرض الذي حضره وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المراة نادية عبدالله ووكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري والوكيل المساعد لوزارة الشباب لقطاع الشباب الدكتور منير لمع ، العديد من اللوحات الشبابية الكشفية الرياضية والارشادية من قبل منتسبي الحركة الكشفية والمرشدات من طلاب المدارس معبرة عن الانتماء والحب للوطن والتمسك بالنظام الجمهوري وبمبادئ ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين ومواصلة مسيرة النظال لاستكمال تحقيق اهداف الثورة والجمهورية وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الامامة والاستعمار واقامة نظام ديمقراطي عادي، ورفعوا الاعلام الوطنية و صورة كبيرة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وفي ختام العرض جرى تكريم 741 طالب وطالبة من شباب الكشافة والمرشدات إضافة الى اعضاء مفوضية الكشافة والمرشدات ومكتب الشباب والاندية الرياضية الذين شاركوا في الفعاليات الكشفية والشبابية احتفاء بالاعياد الوطنية وفي مقدمتها ايقاد.

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احتفاء العالمي باليوم تنظم عرضا كرنفاليا للتطوع مأرب

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