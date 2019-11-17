مأرب برس

«مأرب» تودع شهداء الهجوم الصاروخي الغادر

Photo of مأرب برس مأرب برس منذ 4 دقائق
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شيعت وزارة الدفاع اليوم الأحد ضحايا الهجوم الصاروخي الغادر الذي استهدف مقر قيادة العمليات المشتركة بمأرب.

 وفي التشييع الرسمي الذي شهدته قيادة العمليات المشتركة وعدد من ضباط وأفراد الجيش الوطني شدد المشيعون على مواصلة السير على درب الشهداء لتحرير كامل التراب الوطني من مليشيا الحوثي الايرانية.

وأكد المشيعون أن مثل هذه الجرائم الغادرة لن تثني عزيمتهم من مواصلة النضال والتضحية حتى استكمال تحرير كافة التراب اليمني.

حضر مراسيم التشييع عدد من ضباط وقادة الجيش على رأسهم اللواء الركن صغير بن عزيز رئيس العمليات العسكرية المشتركة بالقوات المسلحة.

وأدى الحاضرون الصلاة على الجثامين الضحايا في مقر الشرطة العسكرية بمارب، قبل أن يتم نقلهم إلى مقبرة الشهداء شرقي المدينة ليواروا الثرى هناك.

والأربعاء الماضي استهدف هجوم صاروخي مقر العمليات العسكرية المشتركة بمحافظة مارب، ما أدى لاستشهاد 6 بينهم قائدان عسكريان وضابط.

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الصاروخي الغادر الهجوم تودع شهداء مأرب

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