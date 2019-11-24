مأمور أحور يتفقد سير العمل في مشروع حماية الاراضي الزراعية من الانجراف

أحور (تحديث نت) خاص:

قام العقيد أحمد مهدي أحمد مدير عام مديرية احور بمحافظة أبين يرافقه م علي عبدالله درويش مدير مكتب الزراعة والري بالمديرية والشيخ ناصر فرج رئيس اللجنة المجتمعية بزيارة تفقدية الى موقع العمل الجاري في الدفاع لحماية الاراضي من الانجراف في منطقة حناذ والتي تضررت اثناء نزول مياه السيول لهذا العام.

واطلع مهدي على سير العمل في مشروع حماية الأراضي الزارعية من الانجراف مستمعا لشرح مفصل عن المشروع.

وادت مياه السيول إلى انجراف عدد كبير من الاراضي الزراعية في منطقة حناذ بمديرية أحور في وقت سابق من العام الحالي.

يشار إلى أن المشروع يجري بتمويل من البنك الدولي واشراف الفاو وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية م/عدن وضمن انشطة مشروع دعم صغار المزارعين.

*من عبدالله الطحر