مأمور التواهي : ميناء الاصطياد تعرض لتدمير كامل منذ اجتياح عدن

4 مايو / متابعات



قال مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد الشعيبي ان ميناء الاصطياد الكائن في مدينة حجيف مديرية التواهي تعرض لعملية تدمير ممنهج خاصة بعد اجتياح الجنوب في عام 94م.

وأشار الشعيبي بمداخلة على قناة ” الغد المشرق” ان الميناء تعرض لخصخصة بطريقة غير معلنة واستولى بعض المتنفذين القريبين من رئاسة الجمهورية على ممتلكات الاصطياد الساحلي ووزارة الثروة السمكية من سفن وقوارب وبنى تحتية وورش متكاملة.

ونال ميناء الاصطياد بمنطقة حجيف مديرية التواهي في العاصمة عدن نصيبه من التدمير والنهب الذي طال كل جوانب القطاع السمكي في عدن.