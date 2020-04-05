مأمور التواهي يدشن حملة رش رذاذي للتعقيم والوقاية من فيروس “كورونا” ويشهد دورة تدريبية لفريق التوعية



برعاية ودعم من السلطة المحلية في المديرية وضمن جهودها لمواجهة جائحة “كورونا”. دشن صباح اليوم الأحد، مدير عام مديرية التواهي بالعاصمة عدن الاستاذ/ عبد الحميد ناصر الشعيبي، أعمال حملة الرش الرذاذي للتعقيم والوقاية من فيروس كوفيذ-١٩ “كورونا” المستجد تحت شعار ( يدا بيد لزرع الوقاية والأمل ).

وخلال التدشين، اكد مدير عام المديرية الشعيبي، على أهمية هذه الحملة الوقائية من فيروس “كورونا” الذي اصبح يهدد اغلب دول العالم .. مشيراً بأن الحملة ستستهدف الأماكن العامة والمجمعات الصحية، إضافة الى المواقع التي تشهد تزاحما مثل الأسواق وغيرها .. مؤكدا ان حملة توعوية ميدانية سترافق الحملة الوقائية.

واوضح الشعيبي، بأن حملة الرش الرذاذي للتعقيم والوقاية من فيروس كوفيذ-١٩ “كورونا” المستجد، تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذه من قبل السلطة المحلية في المديرية، في ضل غياب دعم الجهات المختصة في المحافظة والحكومة .. لافتاً بان السلطة في المديرية قد قامت برفد مكتب الصحة في المديرية بمبلغ ٢ مليون ريال، لتوفير المستلزمات الطبية والوقائية الضرورية مثل المغذيات وادوية الحميات والكنولات والكمامات الطبية والمطهرات والمبيدات وغيرها..، التي تم رفعها من قبل مدير مكتب الصحة في المديرية الدكتورة/ اقبال شايف.

وأشاد مدير عام مديرية التواهي الاستاذ/ عبد الحميد الشعيبي، بدور مكتب الصحة في المديرية والطواقم والطبية في المجمعات الصحية، وكذا بالشباب والشابات الذين بادروا في المشاركة بأعمال حملة الرش الوقائية والتوعوية .. مطالبا الجميع في العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز هذه الجائحة بسلام.

من جهتها، عبرت مديرة مكتب الصحة في المديرية الدكتورة أقبال شايف، عن بالغ شكرها وتقديرها لدعم وجهود السلطة المحلية ممثلة بمدير عام المديرية الاستاذ/ عبد الحميد الشعيبي .. منوهة إلى أهمية تعزيز الجهود التوعوية والصحية لحماية المجتمع من الأوبئة واﻹلتزام التام بالنظافة العامة والشخصية والتقيد باﻹرشادات الصحية لمواجهة جائحة وباء كورونا العالمي.

من جهة اخرى؛ شهد المدير العام الشعيبي، الدورة التدريبة للمشاركين في الحملة التوعية التي سترافق حملة الرش الرذاذي هذه والتي قدمتها الدكتورة عبير عبده نعمان، في قاعة اللقاءات الخاصة بمركز التوليد.

المنسق المجتمعي للحملة الأخ/ علي جعفر، أكد بأن الحملة ستشمل كافة أحياء المديرية في التواهي والقلوعة وفق جدول زمني محدد، موضحا ان اليوم الأول للحملة تم استهداف كلا من: حي الهلال، وحي بروسلي، وسوق عامر العام، وحي الرصافي والزيتون في القلوعة.

ونالت هذه الحملة تفاعلا أمنياً ومجتمعياً غير مسبوق، وسط ارتياح وتكاتف شعبي كبير.

حضر وشارك في الحملة عدد من الشخصيات الأمنية والاجتماعية البارزة في المديرية.