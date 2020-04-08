مأمور الحوطة يوجه بسرعة استكمال مشروع توسعة الشارع الرئيسي بالمديرية

قام مدير عام الحوطة انيس العجيلي برفقة مدير مكتبه هشام الصياد بتفقد سير العمل لمشروع توسعة الشارع الرئيسي بالمديرية والممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وخلال تفقده حث مدير عام المديرية المقاول المنفذ للمشروع بضرورة الاسراع لانجاز العمل قبل قدوم شهر رمضان المبارك، والالتزام بالمواصفات التي اقرها المهندسون المختصون بهذا الشأن، واعداً بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل، طالباً من أصحاب المحلات التجارية تسهيل عمل المقاول من خلال تنفيذ مايطلب منهم لمصحة سير العمل.

من جانب اخر التقى مدير عام الحوطة بمدير مكتب صندوق النظافة بالمديرية محمد سعيد عامر وناقشا كيفية حل مشاكل القمامة المتكدسة في الحارات ودور الصندوق في تصفيتها والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الصندوق.

وقد وضح مدير صندوق نظافة الحوطة أبرز المشاكل التي تواجه سير عملهم منها العطال الذي أصاب بعض الآليات التابعة للصندوق، وقد وعد مدير عام الحوطة بالعمل يداً واحدة لما فيه مصلحة المديرية.