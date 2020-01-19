مأمور ردفان: الحبيلين بحاجة لوضع مخططات نتيجة التوسع العمراني

ردفان «الأيام» هشام عطيري:

أكد مدير عام مديرية ردفان، العميد الركن صالح حسين، أن مدينة الحبيلين تشهد توسعاً عمرانياً كبيراً نتيجة لزيادة عدد الساكنين فيها والذي يقدر بـ 95 ألف نسمة.

وأشار المأمور، في حديثه لـ “الأيام”، إلى أن مدينة الحبيلين تعد من كبرى مدن ومديريات ردفان الأربع، حيث تشهد توسعا عمرانيا ونشاط تجاريا كبيرا يتطلب سرعة قيام الجهات المختصة بمركز المحافظة وخاصة هيئة المساحة والتخطيط العمراني بالنزول ووضع المخططات الفنية الخاصة بالشوارع والخدمات والتخطيط المعماري في المدينة قبل أن تتزايد عملية التوسع على حساب الخدمات العامة والشوارع.

وناشد مدير عام المديرية قيادة المحافظة بسرعة إنزال فريق متخصص في هذا الجانب من أراضي الدولة لوضع المخططات لتحديد مواقع الشوارع والخدمات العامة قبل أن تتفاقم المشكلة ويحدث ما لا يُحمد عقباه.