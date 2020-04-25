عدن 24

مأمور مديرية التواهي يقدم استقالته” لهذا السبب”

25 أبريل، 2020
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عدن24- عدنقدم مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد ناصر الشعيبي، استقالته من منصبه إلى محافظ محافظة عدن احمد سالمين، ويكلف أمين عام السلطة المحلية في المديرية بتسيير الأعمال.وأوضح الشعيبي، في نص الاستقالة بأن قرار استقالته يأتي بسبب تردي الخدمات في العاصمة عدن حاضرة الجنوب، والناتج عن ردائة وزراء الحكومة والمتنفذين في مؤسسة الرئاسة.نص الاستقالة:بسم الله الرحمن الرحيمالأخ/ احمد سالمين ربيع عليمحافظ عدن   المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالموضوع/ استقالةبالاشارة الى الموضوع اعلاه، ارجو إعفائي من منصبي كمدير عام لمديرية التواهي للاسباب التالية:– تردي الخدمات العامة في عدن حاضرة الجنوب، ومرد هذا التردي إلى ردائة وزراء الحكومة والمتنفذين في مؤسسة الرئاسة.– وعليه فقد كان صبرنا على هذا الوضع المزري خلال السنوات الماضية املاً ان يأتي يوماً تتحسن فيه الأوضاع، ولكن مع الأسف الأوضاع تزداد سوئاً وبشكل ممنهج.– وبالتالي لا يشرفنا العمل تحت قيادة هذه الحكومة التي تضع كافة مصالح الامة تحت قدميها
عبد الحميد ناصر الشعيبي

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استقالته التواهي السبب لهذا مأمور مديرية يقدم

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