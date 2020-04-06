كريتر سكاي

مأمور مديرية المعلا يطالب التحالف العربي بإيقاف الطيران بشكل نهائي

6 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص

طالب مدير مديرية المعلا الأستاذ فهد مشبق التحالف العربي بإيقاف الطيران بشكل نهائي إلى مدينة عدن.
وقال مشبق: ندعو التحالف العربي إلى إيقاف الطيران بشكل نهائي إلى مدينة عدن سواء كانت الطائرة تقل جنودا أو غير ذلك.
وأشار مشبق إلى أن مدينة عدن في حالة يرثى اليها بسبب تفشي الأمراض والأوبئة فيها مؤكدا على ضرورة الاهتمام بها حتى لا يصل إليها فيروس كورونا الذي يفتك بدول العالم

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التحالف الطيران العربي المعلا بإيقاف بشكل مأمور مديرية نهائي يطالب

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