مأمور مديرية المعلا يطالب التحالف العربي بإيقاف الطيران بشكل نهائي

طالب مدير مديرية المعلا الأستاذ فهد مشبق التحالف العربي بإيقاف الطيران بشكل نهائي إلى مدينة عدن.

وقال مشبق: ندعو التحالف العربي إلى إيقاف الطيران بشكل نهائي إلى مدينة عدن سواء كانت الطائرة تقل جنودا أو غير ذلك.

وأشار مشبق إلى أن مدينة عدن في حالة يرثى اليها بسبب تفشي الأمراض والأوبئة فيها مؤكدا على ضرورة الاهتمام بها حتى لا يصل إليها فيروس كورونا الذي يفتك بدول العالم