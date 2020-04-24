مؤتمر حضرموت الجامع يحيى الذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت



حيّا مؤتمر حضرموت الجامع الذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت التي توافق اليوم “الجمعة”، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة ستبقى ذكراها خالدة، وستظل دائمًا حاضرة في وجدان أبناء حضرموت جميعًا ..



كما حيّا الأبطال الميامين من القادة والأفراد الذين صنعوا هذا النصر المبين في الـ 24 من إبريل 2016م، والحقوا الهزيمة بعصابات الإرهاب ودحرها من مناطق الساحل الحضرمي وتطهيرها من رجس هذه العناصر الإجرامية وتقديم من أجل تحقيق ذلك بطولات وتضحيات جسام بدعم واسناد من التحالف العربي بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي في تصريح صحفي بهذه المناسبة : “وفي الوقت الذي نتقدم بالتهنئة والتحية والإكبار لهذه الذكرى المجيدة فإننا نترحم على ارواح الشهداء الأبرار ونؤكد على ضرورة الإهتمام اللائق بأسرهم والتعبير عن التقدير والامتنان لعطاء هؤلاء الرجال الشجعان الذين جادوا بأرواحهم فداءً لبلادهم، وبذلوا الغالي والنفيس لتبقى حضرموت آمنة ومستقرة”..

مبتهلًا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وبلادنا في عزة وكرامة وأمن وسلام.

Advertisement