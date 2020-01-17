مؤتمر حضرموت الجامع يعلن عن افتتاح مكتبه في المديريات الشرقية

أعلن مؤتمر حضرموت الجامع عن افتتاح مكتبة للمديريات الشرقية في مدينة الشحر يوم غد “السبت”.

وقال الناطق الرسمي للمؤتمر الأستاذ صلاح بوعابس لـ “عدن الغد ” بإن افتتاح المكتب يأتي ضمن خطة توسيع أنشطة المؤتمر في المديريات التي أقرتها رئاسة الهيئة العليا ومنها افتتاح مكتب لمديريات الوادي والصحراء في مدينة سيئون الذي تم مطلع العام الماضي .

ووجهت رئاسة المؤتمر الدعوة لجميع أعيان ووجهاء وشخصيات وشرائح المجتمع للمشاركة وحضور حفل الافتتاح.