مؤتمر شبوة ينتقد قرارات «بن عديو» ويحذر من اقصاء كوادره

│الخبر | شبوة

استنكر المؤتمر الشعبي العام، بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، عمليات الإقصاء غير القانونية، للمحسوبين على الحزب، من وظائفهم الحكومية من جانب المحافظ الموالي لتجمع الإصلاح.

وأكد المؤتمر الشعبي بشبوة، في بيان عقب اجتماع عقدته قيادات الحزب، أن التعيينات الجديدة في المناصب التنفيذية والإدارية لم تلتزم بالحد الأدنى من شروط ومعايير شغل الوظيفة العامة للدولة.

واعتبر البيان أن الإقصاء الذي يمارسه المحافظ محمد صالح بن عديو بحق كوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام من وظائفهم التنفيذية والإدارية، استهداف للحزب، وتجاوز صريح للقانون، وخروج عن مضامين التوافق بين الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة.

وشدد البيان أن التعيينات في المناصب الإدارية والتنفيذية في المحافظة تأتي بهدف الاستحواذ والاستيلاء على المناصب التنفيذية والإدارية بالمحافظة لصالح مكونات سياسية بعينها وإقصاء كل من لا ينتمي لها، وعلى وجه الخصوص المؤتمر الشعبي العام، وبالمخالفة لشروط شغل الوظيفة العامة.

وأشار إلى أن الإحلال في الوظائف القيادية من جانب تنظيم الإخوان، خطوة استباقية، لعملية تنفيذ اتفاق الرياض والتي منها تعيين محافظ للمحافظة خلال ستين يوماً من التوقيع.

وفيما رفض المؤتمر الشعبي العام، بشدة، إجراءات الإقصاء والعزل التعسفي بحق كوادره، أكد أنه سيتخذ كل الوسائل والإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق أعضائه وأبناء شبوة بشكل عام، ومنها الاعتصام والتظاهر، داعياً أبناء المحافظة إلى توحيد الصف لرفض هذه الممارسات اللا مسؤولة.