مؤتمر شعب الجنوب يستعيد نشاطه ويقر تشكيل لجنة برئاسة ايمن ناصر

تعقد ادارة مكتب هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب بمقرها الرئيسي محافظة عدن يوم غد السبت 11 ابريل إجتماعا للوقوف امام اسماء اعضاء المديريات بمحافظة عدن واختيار المندوبين لعقد مؤتمرات المديريات ووضع آلية عملية وزمنية لتنفيذ مؤتمرات المديريات يليها مؤتمر للمحافظة مع الحرص على اختيار الكفاءات والكوادر العلمية والعملية.

وياتي الاجتماع استكمالا لاجتماع عقد الخميس تحت شعار معاً من أجل الحرية وتقرير المصير وإستعادة دولتنا الجنوبية حرة مستقلة كاملة السيادة بحضور قيادات المديريات واعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب واعضاء الشباب والمراة في المحافظة عدن راسه ايمن محمد ناصر الذي اطلعهم على برنامج العمل المستقبلي لتفعيل النشاط السياسي والمؤسسي للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب على طريق التحضير لدورة ثانية للمؤتمر العام الثالث .

وخلال اللقاء تحدث مدير مكتب هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب حسين احمد صعده مستعرضا توجيهات رئاسة المؤتمر الى تفعيل نشاط المؤتمر الوطني لشعب الجنوب بالمحافظة والمديريات والتواصل مع قيادات واعضاء المديريات وعقد لقاء موسع يشمل قيادة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب بالمحافظة وبدء للتحضير لانتخاب قيادة المديريات وانتخاب مندوبي المديريات لمؤتمر المحافظة.

وأعلن عن فتح باب التسجيل في عضوية المكون وصرف بطاقة العضوية قريبآ وقال : إن المؤتمر الوطني لشعب الجنوب يرحب بمن لديه الرغبة في التسجيل والالتحاق في صفوف المؤتمر الوطني لشعب الجنوب المؤمنين بحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة والالتزام بالنظام الداخلي وميثاق الشرف للمكون وقال إن قيادة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب ترحب بعودة اعضاء المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذين غادروا المكون في لحظة من الزمن مؤكديين ان الجنوب ملك كل أبنائه وأن تفعيل نشاط المؤتمر الوطني لشعب الجنوب لم يكن ضد احد وأن التلاحم والاصطفاف الجنوبي وشد ازر بعضنا البعض هو الطريق الأمثل إلى عودة الحق المسلوب.

وتم مناقشة البرنامج في الاجتماع القادم وقواعد العمل والنهج القادم خلال الفصل الأول من عام2020 واقر الاتي:-

1- تفعيل النشاط السياسي والوطني المؤسسي للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب في المحافظة والعمل على تجهيز بطائق العضوية وصرفها للاعضاء وفتح باب العضوية امام ابناء الجنوب

2- بدء التحضير لعقد مؤتمرات المديريات ثم المحافظة ثم اختيار مندوبي المؤتمر الثالث المزمع عقده في الاشهر القليلة القادمة في عدن .

كما خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات

منها تشكيل لجنه تحضيرية اشرافية برئاسة الاستاذ ايمن محمد ناصر ومهامها الاشراف على اجراء انتخابات لقيادات المديريات واختيار مندوبين لمؤتمر المحافظة عدن والاشراف على ترتيبات المؤتمر بالمحافظة عدن وتسيير مهام فرع المؤتمر الوطني لشعب الجنوب في المحافظة عدن وانتخاب قيادة جديدة.

وخلال الاجتماع ابدى قاسم داؤد رئيس مركز عدن للبحوث والرصد استعداده لمد يد العون باي بحوث او معلومات او دورات لتفعيل الجانب التنظيمي والعملي المؤسسي وتسهيل مهام المندوبين لعقد مؤتمرات المديريات.