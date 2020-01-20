مؤتمر صحافي في مقر قيادة التحالف العربي بعدن

يعقد غدا مؤتمر صحافي في مقر قيادة التحالف العربي في عدن حول المهرجان الشعبي الذي سينطلق يوم الخميس .

حيث سيشارك في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في مقر الفريق الاعلامي لقيادة التحالف في عدن فارس هرهرة رئيس مهرجان الشعوب والتراث.

وقال هرهرة ان هذا المؤتمر الصحفي سوف يشرح برنامج مهرجان الشعوب الذي سيعقد خلال يومين الخميس والجمعة من هذا الاسبوع.

الجدير بالذكر أن المهرجان سوف يعرض فيها تراث عشرة دولة مختلفة وسيقام في مجمع عدن مول التجاري .