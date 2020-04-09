مؤتمر صنعاء يقر بفصل قيادات بارزة من الحزب موالية للشرعية

أقر اجتماع لفصيل حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، فصل العديد من قيادات الحزب، بينهم قيادات كبيرة في الشرعية على رأسهم العيسي والبركاني وبن عزيز.

وحسب ما أورده موقع المؤتمر نت الذي يديره المؤتمر الموالي لجماعة الحوثي، فإن الاجتماع الذي ترأسه الشيخ صادق أمين أبو راس “المعين رئيساً للحزب من قبل القيادات الانقلابية” وحضرته قيادات الفروع واللجنة العامة، اليوم الخميس أقرت فصل 31 عضواً من المؤيدين للشرعية، وأبرز من شملهم قرار الفصل هم الشيخ أحمد صالح العيسي، نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشئون الاقتصادية، والشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، والشيخ صغير عزيز رئيس هيئة الأركان العامة.

واتهم تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي المقدم الى اجتماع مؤتمر أبو رأس وأحمد علي عبدالله صالح، أن الاعضاء الذين تم فصلهم ارتكبوا مخالفات أهمها الاضرار بالوحدة الوطنية، والخروج على الثوابت الوطنية والاخلال بمبادئ واهداف الثورة واحكام ونصوص الدستور، والدعوة الى اجتماعات خارج اطار التكوينات التنظيمية، والاضرار بوحدة المؤتمر، وطرح الآراء خارج التكوينات التنظيمية في الوسائل الإعلامية، والقيام بأعمال اخلت بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني وبرنامج عمله السياسي، وبواجبات العضوية، والاساءة الى المؤتمر عبر الوسائل الإعلامية.

وفي مايو من العام الماضي، انتخب حزب المؤتمر الفصيل الموالي للحوثيين، صادق أمين أبو راس رئيساً للحزب في صنعاء، بينما صعّد نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح نائباً لرئيس الحزب.

وحسب موقع المؤتمر نت فإن أبو رأس أكد على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وقوية، مجدداً تحالفه بجماعة الحوثيين الموالية لإيران، وهاجم المؤتمريين الذين يدعمون الشرعية وقال إنه يهمهم مكاسبهم ولا يهمهم المؤتمر ولا الوطن.

وجدد الدعم العسكري للحوثيين في حربهم وتصعيدهم العسكري، وكذا في مبادرتهم للسلام.