كريتر سكاي

مؤسسات أمريكية تعتزم عقد دورة تدريبية لحماية المتاحف والآثار اليمنية

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 36 دقيقة
3 أقل من دقيقة

كريتر سكاي – خاص

تعتزم مجموعة من المؤسسات الامريكية المعنية بحماية الآثار، عقد دورة تدريبية خاصة بحماية المتاحف والآثار اليمنية في اطار التعاون بين وزارة الثقافة وتلك المؤسسات. 

 

وقال بيان صادر عن مجلس المراكز الامريكية للبحوث الخارجية، ومبادرة الانقاذ الثقافي لمعهد سمثسونيان، والمؤسسة الامريكية للدراسات بالتعاون مع الهيئة العامة للاثار والمتاحف الامريكية، إن الدورة تأتي في وقت تتهدد المتاحف اليمنية مخاطر نتيجة الحرب الدائرة التي ادت الي تعرض الارث الحضاري اليمني الى اضرار وخسائر كثيرة ومتنوعة لم تقتصر على المواقع الاثرية بل تعدتها لتشمل المتاحف الوطنية بمناطق مختلفة من اليمن، كنتيجة مباشرة للحرب تعرضت مقتنيات المتاحف من المجموعات الاثرية الى اضرار كبيرة وصلت في بعض الاحيان الى للدمار الكامل.

 

كما تهدف الى توفير التدريب المناسب وتنمية المهارات للفنيين المهنيين في المتاحف اليمنية لتمكينهم من المشاركة بشكل فاعل في حماية وادارة وحفظ المجموعات الاثرية في المتاحف اليمنية.

 

 

وتقرر عقد الدورة في العاصمة الأردنية عمان بعد لقاء جمع مندوبين عن المؤسسات المنظمة للدورة مع وزير الثقافة مروان دماج الذي انظم عبر دائرة الفيديو المغلقة، رئيسا للجانب اليمني الذي ضم عدد من المختصين في مجال الاثار والمتاحف.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
أمريكية المتاحف اليمنية تدريبية تعتزم دورة عقد لحماية مؤسسات والآثار
كريتر سكاي

كريتر سكاي

مقالات ذات صلة

Photo of بفضل توجيهات الرئيس هادي حققنا الكثير من الإنجازات بمحافظة المهرة

بفضل توجيهات الرئيس هادي حققنا الكثير من الإنجازات بمحافظة المهرة

منذ ساعة واحدة
Photo of نفاد الوقود…يخرج 75ميجا وات عن الخدمة في محطات التوليد بعدن

نفاد الوقود…يخرج 75ميجا وات عن الخدمة في محطات التوليد بعدن

منذ ساعتين
Photo of الكهرباء تجري حملة واسعة لإزالة البناء العشوائي على المحطات وفوق مسار الكابلات

الكهرباء تجري حملة واسعة لإزالة البناء العشوائي على المحطات وفوق مسار الكابلات

منذ 3 ساعات
Photo of حمى الضنك تفتك باهالي عدن ومصدر طبي يحذر من وصول مرض خطير الى المدينة ويدعو المنظمات الدولية الى التدخل الفوري

حمى الضنك تفتك باهالي عدن ومصدر طبي يحذر من وصول مرض خطير الى المدينة ويدعو المنظمات الدولية الى التدخل الفوري

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق