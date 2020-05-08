عدن تايم

مؤسسات ومرافق إيرادية تستكمل فتح حسابات لها في البنك الأهلي

8 مايو، 2020
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استكملت عدد من المؤسسات والمرافق الإيرادية في العاصمة عدن فتح حسابات لها في البنك الأهلي، طبقا لتوجيهات رئيس الإدارة الذاتية للجنوب اللواء أحمد سعيد بن بريك. 

وأفاد الدكتور عبدالسلام حُميد، رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو لجنة الإدارة الذاتية بأن المؤسسات التي استكملت اجراءاتها هي مؤسسة الضرائب، جمارك المعلا، جمارك المنطقة الحرة، ضرائب كبار المكلفين، هيئة الموانئ، شركة النفط، شركة مصافي عدن، فيما مازالت مؤسسات أخرى تتابع اجراءات فتح حسابات لها في البنك الأهلي.

وأشاد حُميد بتفاعل جميع الجهات مع القرار القاضي بالرقابة على الإيرادات في محافظات الجنوب، مؤكداً أن ذلك يضاعف حجم الأمانة الملقاة على عاتق قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المفوّضة شعبياً لتسخير تلك الإيرادات في تحسين الخدمات العامة وخدمة المجتمع وانتشال العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب من واقعها المتردي.

وحثّ حُميد بقية المؤسسات إلى الإسراع في استكمال الاجراءات المالية للتوريد إلى البنك الأهلي، مطمئناً الجميع بأن تلك الموارد ستدخل في الحساب الجاري لتلك المؤسسات وتصرف عبر تلك الجهات كالعادة وحسب النظم المالية مع فارق أنها ستخضع للرقابة لضمان عدم السماح بالعبث والفساد.

 وبيّن رئيس الفريق الاقتصادي أن الموارد السيادية فقط هي من ستوّجه لصالح النهوض بالخدمات العامة كالماء والكهرباء والنظافة والصحة وأي خدمات طارئة.

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