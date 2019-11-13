مؤسسة “أكون ” تناقش اللقاء ألتشاوري الأول ” من اجل حماية المرأة العاملة

أقيمت صباح اليوم مؤسسة أكون للحقوق والحريات في المعلا بلازا بالعاصمة المؤقتة بعدن اللقاء ألتشاوري الأول ” من اجل حماية المرأة العاملة ” والتي تستمر خلال الفترة 13-14 نوفمبر / 2019م وبمشاركة عدد من النساء في مختلف مرافق الحكومة .

وفي بداية اللقاء رحب الأخت ليلى الشبيبي رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات بجميع الحاضرات موضحة فكرة التعرف على أوضاع النساء العاملات التي تواجه الكثير من المشاكل في العمل علئ جوانب النساء وما المشاكل التي تواجهه والأوضاع التي تعاني منها والقصور .

وأشارت ” بان الفترة القادة هي فترة مهمة بان نرفع أصوات النساء للتعبير عن أرائهم والأشياء التي تريد إن تقولها في المرحلة القادمة.. منوها بالقول بان لماذا لا يوجد نساء في مناصب عالية .

وعرفت ” الشبيبي” بان “أكون” مؤسسة نسويه تعمل في مجال حقوق الإنسان وفي قضايا مناصرة النساء بشكل اكبر..مضيفه بان لدينا مشاريع خاصة بالنساء في برامج التنمية وفي حماية المناصرة . من جانبها أشارت أفراح جابر مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة محافظة عدن ” إن النساء في عدن لم يتم الاستجابة لتعزيز دورها بعد عام 2015.. ومطالبه مناشدة الأخ رئيس الجهورية ورئيس الوزراء بان يكون هناك نصيب اكبر للمرأة في محافظة عدن..متمنيا بان توصل رسالة أصواتنا إلى كافة الجهات عبر هذه اللقاء ألتشاوري لتوصيل رسالتنا ولتلعب المرأة دور هام بالنسبة لكل قضايا مشاكل المرأة في عدن . واستعرضت رئيسة اتحاد نساء اليمن ” فاطمة مريسي ” تاريخ المرأة في عدن وهو إن أول فئة من النساء عملت في بداية القرن العشرين مرحلة الاستعمار البريطاني ودور المرأة الريادي .. مؤكدة بان المرأة لم يعطى حقها مع أنها كانت في العمل الريادي .

وتطرق الأخ علي النقي ناشط حقوقي في ورقته عن المحور الأول حول “قياس مدى تمتع المرأة العاملة بالوعي القانوني والحقوقي تجاه حقوقها . والمحور الثاني حول ” واقع المرأة العاملة في المرافق الحكومية . والمحور الثالث حول ” الحلول والمعالجات والطموحات والتطلع نحو المستقبل.

*من سماح امداد