مؤسسة ألطاف تدشن حملة إدخال السرور في نسختها السابعة

دشنت مؤسسة ألطاف للتنمية في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1441 -2020 م حملتها السنوية “حملة إدخال السرور” بنسختها السابعة في ثلاث محافظات -حضرموت وعدن والحديدة

وتتضمن الحملة عدة مشاريع ; إفطار صائم – إشباع صائم – توزيع التمور – لحوم رمضان – المساعدات النقدية – وكسوة العيد.

وانطلقت الحملة في اليوم الأول بمشروع إفطار صائم للمرضى والمرافقين لهم في هيئة مستشفى ابن سيناء انطلاقا من قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ”من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئ ”

وسوف يستمر مشروع افطار صائم وكل المشاريع طيلة شهر رمضان المبارك ومن هنا نناشد الأيادي البيضاء في مساندة المحتاجين وخصوصا في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا

ونشكر كل من ساهم معنا في إدخال السرور على قلوب المحتاجين



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