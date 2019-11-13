مؤسسة ألطاف للتنمية تهدي دروعاً تقديرية للمساهمين الفاعلين في إنجاح مشروع توزيع المواد الإيوائية للنازحين

أهدت مؤسسة ألطاف للتنمية دروعاً تقديرية لمحلات العمودي للمفروشات ومحلات الإيمان للإلكترونيات وذلك لمساهماتهم الفاعلة في إنجاح مشروع توزيع المواد الإيوائية للنازحين الممول من مؤسسة صلة للتنمية.

هذا وقد صرح مدير المشروع المهندس/ محمد عبدالله عاموه مدير إدارة المشاريع بمؤسسة ألطاف للتنمية أن هذه البادرة تأتي كعرفاناً لجهودهم المبذولة شاكراً أعمالهم كمساهمة مجتمعية تحقق التكافل الإنساني وتدفع بعجلة التنمية المجتمعية في البلاد.



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