مؤسسة إبداع والجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة يوقعان إتفاق شراكة لتنفيذ عدد من الانشطة البيئية والتنموية .

وقع صباح امس بمقر الجمعية اليمنية بعدن عقد إتفاق وشراكة بين مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة والجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة عدن لتنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات في مجال التغير المناخي و حماية البيئة ونشر مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة .

وخلال التوقيع رحب الدكتور عبدالله باخوار رئيس الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة بالشراكة مع مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة ورئيسها الدكتور ياسر باعزب والتي تعد مؤسسة نوعية استطاعت ان تنفيذ العديد من الانشطة في مجال التغير المناخي وحماية البيئة ونشر مفاهيم التنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث والازمات باليمن .مؤكدا” ان هناك عدد من الانشطة والفعاليات والمشاريع المستقبلية التي نسعى لتنفيذها مع مؤسسة إبداع وبمايخدم المصلحة العامة .

من جانبه اشار الدكتور ياسر باعزب رئيس مؤسسة أبداع للبيئة والتنمية المستدامة أستاذ الإعلام جامعة عدن الى أهمية الشراكة المجتمعية والتي تعد نواة حقيقية لنجاح اي جهد يبذل في المجالات المختلفة , ومنها حماية البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الازمات والكوارث والعمل على نشر مفاهيم واهداف التنمية المستدامة في المجتمع وإشراك جميع القطاعات المختلفة على مستوى الوطن , لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية للوصول الى الأهداف المنشوده .شاكرا” تفاعل الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة ورئيس الدكتور عبدالله باخوار , مؤكدا” على تنفيذ جملة من الانشطة والفعاليات مع الجمعية خلال العالم الحالي 2020 م .